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مرأة

مفاجأة.. نصف ساعة في الضوء الأزرق تقلل ضغط الدم المرتفع

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
رشا عوني
كشفت مجموعة من الأبحاث الجديدة أن التعرض للضوء الأزرق يقلل من ضغط الدم المرتفع، وذلك بعد أن تم تعريض 14 رجلًا للضوء الأزرق لمدة نصف ساعة، ولوحظ بعدها انخفاض مستويات ضغط الدم تمامًا وكأنهم يتناولون علاجًا له.

ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن الضوء الأزرق يحفز إطلاق أكسيد النيتريك في الجسم، وهو يريح الأوعية الدموية وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أيضا أن الضوء الأزرق النقي يقلل من صلابة الشرايين لدى الرجال ويزيد من استرخاء الأوعية الدموية ، ويرتبط كلاهما بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكد القائمون على الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي، أن "سيكون هذا الاكتشاف مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين لا يتم التحكم في ضغط الدم لديهم بسهولة عن طريق الأدوية ، مثل كبار السن.

ووفقًا للباحثين، يعاني شخص واحد من بين أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، والذي يزيد من الضغط على القلب وخطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتة دماغية وكذلك أمراض الكلى والخرف أيضًا.
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