ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
رشا عوني
في ليالي الخريف الممتعة، يحرص الكثيرون على قضاء إجازاتهم خارج المنزل برفقة الأهل والأصدقاء، وسط نسمات الهواء الباردة ليلًا، فهذا الفصل مقرب لقلوب الكثيرون نظرًا لاعتدال أجوائه، لذا تحتاج سهرة اليوم إلى إطلالات أنيقة ومختلفة ومتماشية مع الأجواء.

هناك عدة استايلات مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينها لسهرة ليلة الجمعة في ليالي الخريف، منها :

-جاكيت جلد مع بنطال وبلوزة، وهو استايل بسيط وعملي ومريح ومناسب للأجواء، كما أن الجاكيت الجلد قطعة أساسية احرصي على اقتنائها هذا العام.

-تنورة قصيرة مع بلوفر خفيف، وهي إطلالة أنيقة تزيدك أنوثة وجمال، وبعيدة تمامًا عن ملابس العمل التي ترتدينها طيلة الأسبوع.

-بنطال مع بلوزة وكارديجان خريفي طويل، وهو اختيار مناسب تمامًا لنزهة ليلية وسط هذه الأجواء، ومتوفر أيضًا في خزانة كل الفتيات.

-شيرت دريس خريفي قصير مع بوت طويل، وهي إطلالة مميزة ومختلفة تمامًا عن الاستايلات التي ترتدينها دومًا فاحرصي على التألق به في ليالي الخريف.

-بنطال جينز مع جاكيت خريفي بسيط وحذاء رياضي، وهو استايل عملي وسريع ومناسب للنزهة.
اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور
اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور
اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور
اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور
اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور
loading...

ترشيحاتنا

63 مليون جنيه في انتظار الأهلي حال التتويج بلقب دوري الأبطال

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي

فيضانات جديدة تضرب الأردن.. ضحايا وأرقام تاريخية

سمير كمونة يوجه نصيحة للاعبين قبل لقاء الترجي

شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة لممتلكاته الفارهة

إصابة قوية لنجم الأهلي في الدقائق الأولى أمام الترجي

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

وزير الأوقاف يكشف عن آيتين قرآنيتين بكى رسول الله عند تلاوتهما

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور
الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو
نادية الإيزيدية: سأحارب داعش وأساعد ضحايا التعذيب.. فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ في حوار لـ صدى البلد: هدفنا الاهتمام بعلوم المستقبل وتحويل المعارف إلى منتجات.. والمصانع التعليمية تؤهل طلابنا لسوق العمل.. وتصنيع الالكترونيات النانوية قريبا.. فيديو وصور
عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟