اخترنا لك.. 5 استايلات مناسبة لنزهة الجمعة بالخريف.. صور

في ليالي الخريف الممتعة، يحرص الكثيرون على قضاء إجازاتهم خارج المنزل برفقة الأهل والأصدقاء، وسط نسمات الهواء الباردة ليلًا، فهذا الفصل مقرب لقلوب الكثيرون نظرًا لاعتدال أجوائه، لذا تحتاج سهرة اليوم إلى إطلالات أنيقة ومختلفة ومتماشية مع الأجواء.



هناك عدة استايلات مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينها لسهرة ليلة الجمعة في ليالي الخريف، منها :



-جاكيت جلد مع بنطال وبلوزة، وهو استايل بسيط وعملي ومريح ومناسب للأجواء، كما أن الجاكيت الجلد قطعة أساسية احرصي على اقتنائها هذا العام.



-تنورة قصيرة مع بلوفر خفيف، وهي إطلالة أنيقة تزيدك أنوثة وجمال، وبعيدة تمامًا عن ملابس العمل التي ترتدينها طيلة الأسبوع.



-بنطال مع بلوزة وكارديجان خريفي طويل، وهو اختيار مناسب تمامًا لنزهة ليلية وسط هذه الأجواء، ومتوفر أيضًا في خزانة كل الفتيات.



-شيرت دريس خريفي قصير مع بوت طويل، وهي إطلالة مميزة ومختلفة تمامًا عن الاستايلات التي ترتدينها دومًا فاحرصي على التألق به في ليالي الخريف.



-بنطال جينز مع جاكيت خريفي بسيط وحذاء رياضي، وهو استايل عملي وسريع ومناسب للنزهة.