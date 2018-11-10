ارتفاع حصيلة الضرائب على العمليات المالية لـ8.7 مليار جنيه في شهرين

ارتفعت حصيلة الضرائب علي العمليات المالية والتجارية و الرأسمالية خلال أول شهرين من العام المالي 2018/2019 الجاري لـ8.7 مليار جنيه مقابل 5.231 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018 السابق، بفارق 3.5 مليار جنيه.



وقالت وزارة المالية عبر تقرير صادر عنها ان الضرائب علي عوائد سندات وأذون الخزانة بلغت 8.55 مليار جنيه في الفترة يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقارنة بـ 5.1 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.



ووصلت حصيلة الضرائب علي المباني لنحو 889 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس خلال العام المالي الجاري ومقارنة بـ447 مليونا في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

