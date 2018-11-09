ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مميش يشهد الافتتاح التجريبي لكوبري سرابيوم العائم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:37 م
مميش
مميش
أ ش أ
شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم بجزئيه الشرقي والغربي؛ تمهيدا للافتتاح الفعلي قريبا.

وتضمن التشغيل التجريبي؛ تجربة تحميل الكوبري بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام، مرورًا بالطريق الجديد الواصل بين جزئي الكوبري، حيث جرى التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب.

وتعد الكباري العائمة إهداء من هيئة قناة السويس لأهالي مدن القناة.

ويقع الكوبري الجديد بالكيلومتر 90 ترقيم قناة على جزئين على غرار كوبري الشهيد أحمد منسي الذي افتتح منذ عدة أشهر ويبلغ طول الكوبري بالمراسي 325 مترا وعرضه 15 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 2.25 متر، ويتكون كل جزء من حارتين للسيارات بحمولة قصوى 70 طن بالإضافة إلى حارتين للمشاة.

وأكد مميش، في بيان صحفي، التزام هيئة قناة السويس بتنفيذ دورها التاريخي في ربط ضفتي القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبرها، من خلال تنفيذ سلسلة من الكباري العائمة على طول القناة لتعمل جنبًا إلى جنب مع مرفق المعديات، وبالتوازي مع مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتنمية سيناء ومنطقة القناة.

ولفت إلى إنشاء وتشغيل 3 كباري عائمة الأول كوبري النصر ببورسعيد والثاني كوبري الشهيد أحمد منسي بالإسماعيلية والثالث كوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة كما تجرى الاستعدادات حاليًا على قدم وساق لتجربة كوبري "الشط العائم" بالسويس.

وأشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين في ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري سرابيوم في وقت قياسي في عشرة شهور فقط بأياد مصرية 100%.

يذكر أن أعمال تصميم الكوبري العائم تم إسنادها إلى ترسانة بورسعيد البحرية، التي حصلت بموجبها على اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية "بيروفيريتاس" للرسومات الهندسية، كما تضافرت جهود عدد من شركات الهيئة التابعة للانتهاء من أعمال تصنيع "البنتونات العائمة" المكونة لجسم الكوبري في وقت قياسي، وهى شركة القناة للإنشاءات البحرية، شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، شركة التمساح لبناء السفن.

وتولت ترسانة بورسعيد البحرية بعد ذلك مهام تجميع "البنتونات" وتركيب المعدات وتولت الإدارة الهندسية لهيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تنفيذ المراسي الخرسانية ومداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها شركة القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة للهيئة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين صبري برفقة مايا دياب في أحدث صورة

أسرار أخت الشحرورة.. سعاد فغالي رفضت التمثيل بسببها.. وكل أزواج صباح كانوا يكرهونها.. صور نادرة

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي

القبض على 5 أشخاص يبيعون تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالسوق السوداء

وزير الأوقاف يكشف عن آيتين قرآنيتين بكى رسول الله عند تلاوتهما

هجوم ناري من وائل جمعة على الاتحاد الإفريقي قبل مباراة الأهلي والترجي

منع الصحفيين المصريين من دخول ملعب مباراة الأهلي والترجي.. صور

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

المذيع الآلي يهدد الإعلاميين.. أول نشرة بتقديم روبوت..فيديو

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور
الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو
نادية الإيزيدية: سأحارب داعش وأساعد ضحايا التعذيب.. فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ في حوار لـ صدى البلد: هدفنا الاهتمام بعلوم المستقبل وتحويل المعارف إلى منتجات.. والمصانع التعليمية تؤهل طلابنا لسوق العمل.. وتصنيع الالكترونيات النانوية قريبا.. فيديو وصور
عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟