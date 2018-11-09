مميش يشهد الافتتاح التجريبي لكوبري سرابيوم العائم

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم بجزئيه الشرقي والغربي؛ تمهيدا للافتتاح الفعلي قريبا.



وتضمن التشغيل التجريبي؛ تجربة تحميل الكوبري بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام، مرورًا بالطريق الجديد الواصل بين جزئي الكوبري، حيث جرى التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب.



وتعد الكباري العائمة إهداء من هيئة قناة السويس لأهالي مدن القناة.



ويقع الكوبري الجديد بالكيلومتر 90 ترقيم قناة على جزئين على غرار كوبري الشهيد أحمد منسي الذي افتتح منذ عدة أشهر ويبلغ طول الكوبري بالمراسي 325 مترا وعرضه 15 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 2.25 متر، ويتكون كل جزء من حارتين للسيارات بحمولة قصوى 70 طن بالإضافة إلى حارتين للمشاة.



وأكد مميش، في بيان صحفي، التزام هيئة قناة السويس بتنفيذ دورها التاريخي في ربط ضفتي القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبرها، من خلال تنفيذ سلسلة من الكباري العائمة على طول القناة لتعمل جنبًا إلى جنب مع مرفق المعديات، وبالتوازي مع مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتنمية سيناء ومنطقة القناة.



ولفت إلى إنشاء وتشغيل 3 كباري عائمة الأول كوبري النصر ببورسعيد والثاني كوبري الشهيد أحمد منسي بالإسماعيلية والثالث كوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة كما تجرى الاستعدادات حاليًا على قدم وساق لتجربة كوبري "الشط العائم" بالسويس.



وأشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين في ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري سرابيوم في وقت قياسي في عشرة شهور فقط بأياد مصرية 100%.



يذكر أن أعمال تصميم الكوبري العائم تم إسنادها إلى ترسانة بورسعيد البحرية، التي حصلت بموجبها على اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية "بيروفيريتاس" للرسومات الهندسية، كما تضافرت جهود عدد من شركات الهيئة التابعة للانتهاء من أعمال تصنيع "البنتونات العائمة" المكونة لجسم الكوبري في وقت قياسي، وهى شركة القناة للإنشاءات البحرية، شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، شركة التمساح لبناء السفن.



وتولت ترسانة بورسعيد البحرية بعد ذلك مهام تجميع "البنتونات" وتركيب المعدات وتولت الإدارة الهندسية لهيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تنفيذ المراسي الخرسانية ومداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها شركة القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة للهيئة.