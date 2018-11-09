الوفد يخصص شاشات كبيرة لمتابعة مباراة الأهلي والترجي

خصص حزب الوفد شاشات كبيرة لأعضائه لمشاهدة المباراة النهائية فى دورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى والترجى التونسى.



وشهد حزب الوفد اليوم التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم والذى بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



كان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.