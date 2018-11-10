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مرأة

ملين طبيعي.. ملعقة من هذا الخليط لعلاج البواسير

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من آلام البواسير التي لا تحتمل ،فالبعض بالرغم من القيام بعملية البواسير ألا أنه يظل يعاني من الأمساك وآلام البواسير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول معلقة من هذا الخليط الطبيعي الذى يعتبر بديل للملين ،يقدمه موقع بولد سكاي الهندي الشهير.

وصفة التمر هندى وزيت الخروع:

1- عشر حبات تمر منزوع النوى

2-ملعقتين من زيت الخروع

3-ملعقتين من زيت الكتان

4- ملعقة صغيرة من الكركم الناعم

5- 3 جرامات من الحنضل الناشف الناعم

6- 5 جرامات من البروبيلوس (العكبر)

7- معلقتين من زيت الزيتون

طريقة تطبيق الوصفة:
تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا ويأخذ منها ملعقة على الريق، ويمكن أخذ أكثر من ملعقة للحالات المزمنة.
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