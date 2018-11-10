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ديني

انتبه.. عمل في الدنيا يغفله الكثيرون فيتحسرون عليه حتى بعد دخول الجنة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
عمل يتحسر عليه أهل
عمل يتحسر عليه أهل الجنة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إلى عمل يغفل عنه كثير من الناس في الدنيا فيتحسرون عليه حتى لو دخلوا الجنة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- لما لها من فضل عظيم، فقال تعالى: « «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الآية 56 من سورة الأحزاب.

واستشهد بما ورد في شعب الإيمان، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ».

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