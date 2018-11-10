10 أشياء لتفادي الإصابة بأمراض القلب..4 عوامل تزيد من نسبة الإصابة.. والنساء لديهن حصانة منه

يعد مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وهو أيضا سبب رئيسي للإعاقة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي ما يطلق عليه عوامل الخطر، والبعض منهم لا يمكنك السيطرة، ولكن هناك العديد من يمكنك التحكم بها.





وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع "ميدلاين بلس" سنتناول أبرز العوامل التي يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومنها:





1- العمر:

يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب كلما تقدمت في السن، حيث أن الرجال الذين يبلغون من العمر 45 عامًا وأكثر، والنساء اللاتي يبلغن من العمر 55 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة به.





2- الجنس:

وبعض عوامل الخطر قد تؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل مختلف في النساء أكثر من الرجال، وعلى سبيل المثال، يوفر الإستروجين للنساء بعض الحماية ضد أمراض القلب، ولكن السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.





3- العرق:

وهناك مجموعات معينة لديها مخاطر أعلى من غيرها، حيث ان الأمريكيون الأفارقة أكثر عرضة من البيض للإصابة بأمراض القلب، في حين أن الأمريكيين من أصل أسباني هم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض، وبعض المجموعات الآسيوية، مثل شرق آسيا، لديها معدلات منخفضة، ولكن جنوب آسيا لديها معدلات أعلى في الإصابة بأمراض القلب.





4- تاريخ العائلة:

ويمكن أن يكون لديك خطر أكبر إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة المقربين الذين أصيبوا بأمراض القلب في سن مبكرة.





ولحسن الحظ ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، ومنها:





1- السيطرة على ضغط الدم:

ويعد ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، ومن المهم فحص ضغط الدم بانتظام مرة واحدة على الأقل في السنة لمعظم البالغين، وفي أغلب الأحيان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك باتخاذ خطوات ، بما في ذلك تغيير نمط الحياة ، لمنع أو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.





2- حافظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية:

ويمكن لمستويات الكوليسترول العالية أن تسد الشرايين، وأن تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والنوبات القلبية، حيث يعد تغيير نمط الحياة والأدوية، يمكن أن تخفض من نسبة الكولسترول، الدهون الثلاثية والمعروفة باسم Triglycerides هي نوع آخر من الدهون في الدم، ويتسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، خاصة عند النساء.





3- الحفاظ على الوزن صحيا:

و يمكن زيادة الوزن أو السمنة أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، و ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتباطها بعوامل أخرى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم والسكري، و السيطرة على وزنك يمكن أن يقلل من هذه المخاطر.





4- تناول نظام غذائي صحي:

ويجب أن تحاول الحد من الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالصوديوم والسكريات المضافة، وتناول الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة، وأن تتبع النظام الغذائي DASH هو مثال لخطة الأكل التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم والكولسترول، واثنين من الأشياء التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





5- الحصول على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

وتحمل ممارسة الرياضة العديد من الفوائد ، بما في ذلك تعزيز قلبك وتحسين الدورة الدموية، حيث أنها يمكن أن تساعدك أيضًا على الحفاظ على وزن صحي وخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وكل هذه يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





6- الحد من الكحول:

ويمكن أن يتسبب شرب الكثير من الكحول في رفع ضغط دمك، كما يضيف سعرات حرارية إضافية، والتي قد تسبب زيادة الوزن، وكلاهما يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب.





7- لا تدخن:

ويعتبر تدخين السجائر أحد العوامل في زيادة ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يعرضك لخطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





8- السيطرة على التوتر:

ويرتبط الإجهاد بخطر الإصابة بأمراض القلب بعدة طرق، حيث يمكن أن يرفع ضغط دمك، والاجهاد الشديد يمكن ان يكون "الزناد" لازمة قلبية.، وهناك بعض الطرق الشائعة للتعامل مع الإجهاد، مثل الإفراط في تناول الطعام والشرب ، والتدخين ، هي سيئة لقلبك، وتتضمن بعض الطرق للمساعدة في التحكم في الإجهاد الخاص، منها: ممارسة الرياضة ، والاستماع إلى الموسيقى ، والتركيز على شيء هادئ أو سلمي ، والتأمل.





9- إدارة مرض السكري:

ويتسبب وجود مرض السكري في أن يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب السكري، وذلك لأن مع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب أيضا ارتفاع السكر في الدم، بالضرر للأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب والأوعية الدموية، لذا ، من المهم إجراء اختبار لمرض السكري للسيطرة.





10- الحصول على قسط كافى من النوم:

وإذا لم تحصل على قسط كاف من النوم ، فأنت تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، والسكري. هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



