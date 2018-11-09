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عقاب المخطئ وتكريم المتميز.. وزير الداخلية يكافئ 1321 من رجال الشرطة.. والوزارة: تقديرًا لجهودهم فى حماية أمن واستقرار الوطن

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:30 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح - عمرو خليفة
وزارة الداخلية:
تكريم 579 ضابطا و673 فردا و8 خفراء و59 مجندا و2 عاملين مدنيين
تقديرا للجهود والتميز فى الأداء خلال شهر أكتوبر الماضى

«عقاب المخطئ ومكافأة المتميز» هكذا كان شعار وزارة الداخلية علي مدار العصور، أساسه مجازة المخطي وعدم التستر علي فاسد وفي ذات الوقت مكافأة المتميز في إطار ترجمة للنشاط الملموس والأداء الراقى لجهاز الشرطة.. وهو ما جعل رجال الشرطة يعملون بقدرة عالية وأداء متميز، من خلال التواجد الأمنى الدائم فى الشارع والالتزام بالمعاملة الطيبة للمواطن، من أجل كسب ثقه أبناء الشعب المصري، حيث أن ضابط الشرطة تقع عليه مسؤولية تغيير السلوكيات السلبية للمواطن، بأن يكون مثالا أمامه فى الالتزام والمعاملة الطيبة.

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 1321 من رجال الشرطة منهم 579 ضابطا و 673 فردا و 8 خفراء و 59 مجندا و 2 عاملين مدنيين.

جاء ذلك بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية ، المنوفية ، الشرقية ، دمياط ، سوهاج ، البحر الأحمر ، أسيوط ، بنى سويف ، الفيوم ، المنيا ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، مطروح ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأحوال المدنية، قطاع الأمن المركزى ، قطاع الخدمات الطبية ، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، الإدارة العامة لحماية الآداب ، الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ).

ويأتي ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى.

وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
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