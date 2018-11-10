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مرأة

علاج طبيعي للضغط المرتفع ومقوي للجهاز الهضمي ويشفي هذه الأمراض

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أوضحت الدكتورة أميمة مختار خبيرة التغذية وعلاج السمنة على مدى فاعلية هذا العلاج للضغط المرتفع وأنه يعتبر مقوي طبيعيا للجهاز الهضمي .

قالت "خبيرة التغذية" أن تناول العسل مع حبة البركة يوميا ،يقى من الفطريات ويشفى الجروح والحروق إذا وضعته عليها موضحة أن له دور فى تحسين علاج القدم السكرى التى ليس لها علاج دوائى فعال فهو يخلصك من ألم ونزيف البواسير إذا أضفت عليه شمع العسل وزيت الزيتون كما يسكن الألم لأنه يؤثر على الجهاز العصبى ويحسن القدرة على التركيز والتعلم.

وأكملت أن تناوله يوميًا لمدة 6 أسابيع يخلصك من الضغط المرتفع وإذا تناولته لمدة 21 يومًا يخلصك من الحكة بدرجة أكبر من مرهم أكسيد الزنك.
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