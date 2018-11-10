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مرأة

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل آلام البواسير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع 4 نصائح يومية للتخلص من مشاكل البواسير مدى الحياة.

وقالت الدكتورة هند الباشا، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، هناك عدة اعتبارات يجب أن يضعها مريض البواسير في حسبانه لتلاشي تطور حالاته، وعلاجها بطرق طبيعية وبدون اللجوء إلى الجراحة وهما يتمثلوا فيما يلي:

- ضرورة الاهتمام بنظافة المكان وغسله بالماء والصابون لعلاج الاتهابات وعدم الإصابة بمزيد من الالتهابات.

- الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير.

- تناول ما لا يقل عن 15 كوب ماء يوميًا للحصول على مزيدًا من الليونة أثناء الإخراج.

- لا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.
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