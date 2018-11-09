رئيس شئون البر مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، تكليف عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وأمين الاتحاد.



وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك للتعاون فيما بينهما مع أعضاء الاتحاد والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، لتفعيل دور الاتحاد في خدمة الوقف سواء في مجال تبادل الخبرات المتصلة بإدارته وتنميته والحفاظ عليه أم من حيث فرص الاستثمار المشترك والتعاون في خدمة أغراض الوقف ورعاية مستحقيه .



وأضافت أن هذا القرار جاء عقب مشاركة عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف، في اجتماع الاتحادات العربية النوعية الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمحافظة البحر الأحمر برئاسة السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية.