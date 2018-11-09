وزير دفاع أمريكا: نعمل على تهدئة التوتر العسكري مع الصين

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إنه بحث- في اجتماع رفيع المستوى- مع نظيره الصيني، ومسؤولين آخرين، سبل تهدئة التوتر العسكري بين البلدين.



وأضاف ماتيس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع،: "بحثنا خلال مناقشات صريحة سبل تخفيف التوتر، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين جيشينا، وتقليل مخاطر حدوث حسابات خاطئة".



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أكد أن بلاده تأمل في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران.