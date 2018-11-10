الاستثمار والتعاون الدولي تعرض تجديد طلبات إقامة المستثمرين الأجانب مجانا

كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه يمكن للمستثمرين الأجانب تقديم طلبات تجديد الاقامة الخاصة بهم وأسرهم داخل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبدون مقابل مادي " مجانا"، ضمن اجراءات الوزارة لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.





وقال التقرير الذي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، إن الموافقة علي تجديد الإقامة يتم الموافقة عليها بـ3 أيام من تقديم الطلب وتسليم الأوراق بعد إرساله للسلطات المختصة لاعتماده واقراره.





وعرض التقرير طلب تقديم اقامة موقتة للمستثمر لمدة 6 أشهر ، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، ومقدم لرئيس قطاع خدمات الاستثمار، محدد به صورة جواز السفر والسجل التجاري و بيانات حديثة لم يمضي عليها 3 أشهر وجنسية المستثمر وصفته، مع تقديم شهادة ايداع بنسبة 25% من رأسمال الشركة بالنسبة لشركات الأشخاص أو شهادة بنكية تفيد بوضع وديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ 200 ألف دولار بأحد البنوك التابعة للبنك المركزي المصري في حالة المنشآت الفردية وطبيعة المشروعات التي مر عليها عام والتي لم يبدأالنشاط مع تقديم صورة ضوئية منها لوضوح جديتها بالاضافة للحصول علي توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الادارة او من له حق التوقيع عن الشركة لضمان اجراءات الاقامة من الجهات الحكومية.



