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رياضة

اشتباك بين وليد سليمان ونجم الترجي .. والحكم ينهي الازمة وينذر الاثنين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
نور عادل
اشتبك وليد سليمان،لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي،مع احد لاعبي فريق الترجي التونسي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي بالملعب الاولمبي برادس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

واضطر الحكم الي منح وليد سليمان بطاقة صفراء بالاضافة الي منح اللاعب كوليبالي لاعب الترجي بطاقة صفراء ايضًا لانهاء الالتحام بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للترجي التونسي في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.
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