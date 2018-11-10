اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

كشف موقع "readersdigest"، في تقرير نشره عن أربع أسباب شائعة وراء الإصابة باضطراب الجهاز الهضمي:



- قرحة المعدة:

يسبب الإصابة باضطرابات الهضم إلي وجود مشكلة في المعدة بسبب ارتجاع المريء، نتيجة لضعف عضلة الجزء العلوي من المعدة.



- قرحة الإثني عشر:

عند حدوث تقرحات في الاثني عشر نتيجة لوجود مشكلة في المرارة الصفراوية، وهو ما يرجع إلي سوء الهضم.



- مرض كرون:

وهو اضطراب التهابي يصيب الأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلي تلف الأمعاء الغليظة وجزء من الجهاز الهضمي.



- التهاب القولون التقرحي:

وهو التهاب يؤثر على الأمعاء الغليظة بسبب صعوبة تحرك الفضلات داخل الأمعاء مما يسبب الإمساك، الناتج عن سوء الهضم.



- البواسير:

يرجع الإصابة بالبواسير بجانب تناول الأطعمة الحارة إلي تورم الأدورة والتي تنجم عن زيادة الضغط على الأودرة أو فتحة الشرج نتيجة لسوء عملية الهضم.