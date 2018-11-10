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مرأة

اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "readersdigest"، في تقرير نشره عن أربع أسباب شائعة وراء الإصابة باضطراب الجهاز الهضمي:

- قرحة المعدة:
يسبب الإصابة باضطرابات الهضم إلي وجود مشكلة في المعدة بسبب ارتجاع المريء، نتيجة لضعف عضلة الجزء العلوي من المعدة.

- قرحة الإثني عشر:
عند حدوث تقرحات في الاثني عشر نتيجة لوجود مشكلة في المرارة الصفراوية، وهو ما يرجع إلي سوء الهضم.

- مرض كرون:
وهو اضطراب التهابي يصيب الأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلي تلف الأمعاء الغليظة وجزء من الجهاز الهضمي.

- التهاب القولون التقرحي:
وهو التهاب يؤثر على الأمعاء الغليظة بسبب صعوبة تحرك الفضلات داخل الأمعاء مما يسبب الإمساك، الناتج عن سوء الهضم.

- البواسير:
يرجع الإصابة بالبواسير بجانب تناول الأطعمة الحارة إلي تورم الأدورة والتي تنجم عن زيادة الضغط على الأودرة أو فتحة الشرج نتيجة لسوء عملية الهضم.
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