ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
محافظ الوادي يشارك
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي
منصور ابو العلمين
شارك اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى فعاليات ختام المهرجان الدولي الرابع للتمور ، الذى اقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح ، والدكتور أحمد طه ، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ، والدكتور عبد الوهاب زايد ، آمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي وممثلو المنظمات والمؤسسات المشاركة بالمهرجان ورجال الاعمال والمهتمين بصناعه وتصدير التمور وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وسيوة .

وعلى هامش المهرجان التقى المحافظ بعدد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات اوضح خلال اللقاءات ما تمتلكه المحافظة من مقومات تجعلها بيئيه جاذبة للاستثمارات

كما تفقد المحافظ وضيوف المهرجان الحضور الأجنحة التى تم تخصيصها للمحافظة والتى تضم منتجات المحافظة المختلفة من تمور ومشغولات يدويه وحرفيه تعبر عن الطابع الواحاتي للمحافظة والتى شارك بها عدد من مصانع التمور بالمحافظة، بالإضافة إلى الجناح الخاص بعرض منتجات جمعية تنمية المجتمع المحلي باللواء صبيح بالفرافرة.

صرح بذلك الدكتور مجدى المرسى مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد مشيرا الى أن المحافظة ( شركه الطحان للتمور ) قد فازت بجائزه أفضل مصنع تمور مشارك بالمهرجان مشيرا الى أنه قد جرى تخصيص عدة أجنحة للمحافظة.
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور
محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

موعد أول مباراة للترجي التونسي في كأس العالم للأندية

وائل جمعة عن هزيمة الأهلي: افريقيا للكبار

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور

صحيفة تفجر مفاجأة بشأن قضية ترامب مع نجمة أفلام إباحية

القيعي: الحكم انحاز للترجي من الدقيقة 70.. ونيدفيد لا يمتلك حلولا

رضوى الشربيني تكشف سبب الإيقاف المؤقت لبرنامج هي وبس.. فيديو

ملين طبيعي.. ملعقة من هذا الخليط لعلاج البواسير

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

فضيحة أمريكية في واقعة منع مراسل CNN من دخول البيت الأبيض

بقير يضيف الهدف الثاني في مرمى الأهلي للترجي التونسي .. فيديو

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب
أحمد مهران: انتخابات حزب الوفد مهرجان للنزاهة.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم The Secret Life of Pets 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟