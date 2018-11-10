محافظ الوادي يشارك في ختام فعاليات مهرجان التمور الدولي.. صور

شارك اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى فعاليات ختام المهرجان الدولي الرابع للتمور ، الذى اقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح ، والدكتور أحمد طه ، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ، والدكتور عبد الوهاب زايد ، آمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي وممثلو المنظمات والمؤسسات المشاركة بالمهرجان ورجال الاعمال والمهتمين بصناعه وتصدير التمور وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وسيوة .



وعلى هامش المهرجان التقى المحافظ بعدد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات اوضح خلال اللقاءات ما تمتلكه المحافظة من مقومات تجعلها بيئيه جاذبة للاستثمارات



كما تفقد المحافظ وضيوف المهرجان الحضور الأجنحة التى تم تخصيصها للمحافظة والتى تضم منتجات المحافظة المختلفة من تمور ومشغولات يدويه وحرفيه تعبر عن الطابع الواحاتي للمحافظة والتى شارك بها عدد من مصانع التمور بالمحافظة، بالإضافة إلى الجناح الخاص بعرض منتجات جمعية تنمية المجتمع المحلي باللواء صبيح بالفرافرة.



صرح بذلك الدكتور مجدى المرسى مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد مشيرا الى أن المحافظة ( شركه الطحان للتمور ) قد فازت بجائزه أفضل مصنع تمور مشارك بالمهرجان مشيرا الى أنه قد جرى تخصيص عدة أجنحة للمحافظة.

