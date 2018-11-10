ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
رشا عوني
حالة نادرة أذهلت الأطباء بعد إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، باضطراب تنشيط الخلية يسبب لها فرط حركة، فيجلعها لا تجتمل ارتداء ملابسها حتى زي المدرسة الرسمي تضطر لعدم ارتدائه بسبب مرضها الذي اعتبره الأطباء حالة نادرة.

ليلى ماسون من كينوورث ، نوتنغهام بإنجلترا، أصيبت باضطراب تنشيط الخلية الذي يسبب لها فرط الحركة وطفح جلدي وأنواع متعددة من الحساسية في جسمها بالكامل.

لم تعد ليلى ترتدي زي المدرسة بعد مرضها، فتذهب لمدرستها مرتدية ملابس "الباندا فروي" الناعمة واللطيفة على بشرتها، كما أنها تتناول دوائها كل يوم لتقليل أثر مرضها، بالإضافة إلى اضطرارها إلى الجلوس على وسائد خاصة بسبب طبيعة الأقمشة التي تسبب لها الاحتكاك.

ووفقًا للقصة التي نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، فإن ليلى تعيش على 9 أطعمة فقط وتشمل اللبن والزبادي وحليب الأرز، لأن كل شيء حولها يعد بمثابة محفز لمرضها مما يجعلها حياتها صعبة للغاية، إلا أن أسرتها تحاول التكيف مع اضطرابها.
بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور
بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور
بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور
بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور
بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور
loading...

ترشيحاتنا

منع الصحفيين المصريين من دخول ملعب مباراة الأهلي والترجي.. صور

جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

إصابة قوية لنجم الأهلي في الدقائق الأولى أمام الترجي

لقطة المباراة .. صلاح محسن باكيا والخطيب يواسيه على منصة التتويج..صور

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

حقيقة استقالة كارتيرون من تدريب الاهلي

عدلي القيعي: الكاف أباح دم كارتيرون.. واتحاد الكرة لم يدعم الأهلي

صحيفة تفجر مفاجأة بشأن قضية ترامب مع نجمة أفلام إباحية

بكاء وعويل في غرف خلع ملابس الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يستحق الفوز ببطولة إفريقيا ومبروك للترجي

زكريا ناصف: جمهور الأهلي يعيش ليلة حزينة.. واللاعبون افتقدوا الروح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب
أحمد مهران: انتخابات حزب الوفد مهرجان للنزاهة.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم The Secret Life of Pets 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟