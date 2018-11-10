بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

حالة نادرة أذهلت الأطباء بعد إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، باضطراب تنشيط الخلية يسبب لها فرط حركة، فيجلعها لا تجتمل ارتداء ملابسها حتى زي المدرسة الرسمي تضطر لعدم ارتدائه بسبب مرضها الذي اعتبره الأطباء حالة نادرة.



ليلى ماسون من كينوورث ، نوتنغهام بإنجلترا، أصيبت باضطراب تنشيط الخلية الذي يسبب لها فرط الحركة وطفح جلدي وأنواع متعددة من الحساسية في جسمها بالكامل.



لم تعد ليلى ترتدي زي المدرسة بعد مرضها، فتذهب لمدرستها مرتدية ملابس "الباندا فروي" الناعمة واللطيفة على بشرتها، كما أنها تتناول دوائها كل يوم لتقليل أثر مرضها، بالإضافة إلى اضطرارها إلى الجلوس على وسائد خاصة بسبب طبيعة الأقمشة التي تسبب لها الاحتكاك.



ووفقًا للقصة التي نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، فإن ليلى تعيش على 9 أطعمة فقط وتشمل اللبن والزبادي وحليب الأرز، لأن كل شيء حولها يعد بمثابة محفز لمرضها مما يجعلها حياتها صعبة للغاية، إلا أن أسرتها تحاول التكيف مع اضطرابها.