الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

رفض الحكم الإثيوبي تيسيمبا منح نادي الترجي الرياضي التونسي ركلة جزاء أمام الأهلي بالمباراة التي تجمعهما بالملعب الأولمبي برادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.



وطالب طه ياسين الخنيسي الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 33 بعد خطأ من جانب الثنائي سعد سمير ومحمد الشناوي، إلا أن الحكم احتكم للحكم المساعد ورفض احتسابها.



يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.