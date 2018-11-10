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اقتصاد

اليوم.. انطلاق فاعليات الملتقي الـ10 للتوظيف بـ6 أكتوبر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
تنطلق فاعليات الملتقي التوظيفي الـ10 بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر اليوم " السبت"، و الذي ينظمه800 من أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، لتوفير 3000 فرصة عمل علي مستوي الجمهورية بعدد من القطاعات الصناعية من بينها الصناعات( الغذائية، الهندسية، البتروكيماويات، الحديد و الصلب).

وذكر ريمون عطا الله ، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، أن فرص العمل تشمل الشباب من الجنسين للتوظيف بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بكل التخصصات، موضحا أن رواتب المرشحين للعمل تتراوح بين 1600 جنيه لـ8 ساعات عمل و2200 جنيه لـ12 ساعة عمل ، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.

وعن أهم الأوراق المطلوبة لإستلام العمل بعد فترة التدريب والمقدرة بـ 48 ساعة فقط، هي الموقف من التجنيد ، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، حيث يتم بعدها ملئ استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى،ثم استلام وظيفته فى اليوم التالى.

وطالب عطا الله الشباب بضرورة الإقبال على الفرص التشغيلية بالوظائف الفنية والحرفية بالمصانع بدلا من الوظائف غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن كل المصانع المشاركة بالملتقي لديها رغبة فى استقدام عمالة، بالإضافة إلى سابقة خبرة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في توفير 1800 فرصة عمل.

وكشفت من جانبها عبير عصام عضو مجلس إدارة مستثمري 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب داخل الملتقي دون تدريب مسبق، بهدف تسهيل وتوفير الفرص لهم، بالإضافة إلى التأكيد علي تنفيذ تعليمات مؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي بتوفير القطاع الخاص فرص عمل للشباب من الجنسين.
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