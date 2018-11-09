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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: توصيات الرئيس خطوة هامة لتقوية العلاقات مع أفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن توصية الرئيس بإقامة منتدى الإعلام الأفريقى خطوة هامة لتقوية العلاقات مع أفريقيا التى تراجعت فى فترة سابقة.

وأضافت ليلى عبد المجيد لـ صدى البلد، أن الإعلام المصرى لا يوجد به أى اهتمام بالمشاكل الموجودة فى أفريقيا، وأنه لابد أن نتجه لمتابعة قضايا الأفارقة.

وأشارت إلى أن الرئيس يخطو بخطوات ثابتة نحو استعادة مصر لمكانتها أفريقيًا وعالميًا، وأن مصالحنا مع أفريقيا وأمننا القومى وموقعنا الإستراتيجي تجعلنا نرتبط بها.

وأكدت أن المنتدى أثبت اهتمام الرئيس بالشباب والقضايا الحيوية التي يسعى لحلها مثل السوشيال ميديا والتقارب مع الأفارقة وقانون الجمعيات الأهلية.
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