الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو

نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه النادي الأهلي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف سعد بقير في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع بالشوط الأول.



يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.