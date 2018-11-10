الصناعات الكيماوية: نعاني من تراكم الديون بـ 11.5 مليار جنيه

أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة تعاني من تراكم المديونية منذ سنوات لعدم قدرتها علي السداد النقدي بقيمة تبلغ 11.5 مليار جنيه.



وأضاف " الرشيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه من بين تلك المستحقات مبلغ 7.5 مليار لشركات الكهرباء والغاز، نحو 3 و4 مليارات لبنك الاستثمار القومي، مشيرا الى أن الشركة لجئت بعد استئذان وزارة قطاع الاعمال العام؛ لحصر 42 قطعة أرض مملوكة للشركة غير مستغلة تمهيدا لبيعها، موضحا انه تم ارسال المساحات الخاصة بتلك الاراضي للوزارة للبت في الأمر.



ولفت إلي أن عوائد تلك الأراضي ستوجه لسداد المديونيات والجزء المتبقي منها سيدعم استراتيجية اعادة الهيكلة لتطوير الشركة وتحويلها للربحية.



