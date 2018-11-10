جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو

شارك الطفل أحمد محمد، في فقرة جهاز كشف الكذب مع الفنانة والمذيعة شيماء سيف في برنامج " ميس اندرستاند" المذاع على قناة " أون إي".



وجهت «شيماء سيف » مجموعة من الأسئلة إلى الطفل «أحمد»؛ لاكتشاف مدى صدقه، وسألته عن «مدى حبه للمدرسة والمدرسين؟»، فأجاب: "بحبهم"، ليكشف الجهاز كذبه على الفور.



وسألته «شيماء سيف» قائلة:" بتشتم في المدرسة؟"، ليرد الطفل «أحمد»: لا مش بشتم"، وفضحه جهاز كشف الكذب وتراجع عن إجابته الأولى وقال:" ساعات بشتم".



وفي لقطة طريفة، سألت «شيماء سيف» الطفل، قائلة:" شايف نفسك تخين ولا رفيع؟"؛ ليرد الطفل:" أنا ببص في المراية بلاقي نفسي تخين"، وتابعت «سيف»، قائلة:" انت شايفني تخينة ولا رفيعة؟"، فأجاب «أحمد» قائلا:": "أنتي تخينة ".