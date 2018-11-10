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أخبار البلد

سفير مصر الجديد لدى السودان يصل الخرطوم لتسلم مهام منصبه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
سفير مصر الجديد
سفير مصر الجديد لدى السودان يصل الخرطوم لتسلم مهام منصبه
أ ش أ
وصل سفير مصر الجديد لدى السودان، حسام عيسى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء الجمعة، لتسلم مهام منصبه رسميا .

وكان في استقبال السفير حسام عيسى بمطار الخرطوم الدولي، ممثل عن وزارة الخارجية السودانية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى السودان، ونائبة السفير المصري هبة مصطفى، وقنصل مصر العام أحمد عدلي، والمستشار الإعلامي للسفارة عبد النبي صادق، وأعضاء السفارة . 

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أصدر قرارا بتعيين السفير حسام عيسى سفيرا لدى السودان، خلفا للسفير أسامة شلتوت الذي تم تعيينه مساعدا للوزير لشئون السودان وجنوب السودان .
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