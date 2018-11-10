سفير مصر الجديد لدى السودان يصل الخرطوم لتسلم مهام منصبه

وصل سفير مصر الجديد لدى السودان، حسام عيسى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء الجمعة، لتسلم مهام منصبه رسميا .





وكان في استقبال السفير حسام عيسى بمطار الخرطوم الدولي، ممثل عن وزارة الخارجية السودانية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى السودان، ونائبة السفير المصري هبة مصطفى، وقنصل مصر العام أحمد عدلي، والمستشار الإعلامي للسفارة عبد النبي صادق، وأعضاء السفارة .



