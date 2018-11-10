ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ورش لذوي الإعاقة والأيتام بثقافة القاهرة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة أمس بفرع ثقافة القاهرة حيث أقام بيت ثقافة المدفعية ورشة رسوم أطفال وورشة طباعة بالاستنسل بعنوان لست وحدك مع أطفال جمعية سندس بمدينة نصر لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الريحانة للأيتام وتستمر لمدة يومين كما أُقيمت مسابقة رسم للعروسة والحصان مع الرواد من الأطفال والطلائع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما عقد بيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة ورشة رسم باستخدام الرمال الملونة وذلك مع أطفال دار أيتام نواة الخير .

وفي إطار الاستعداد لاحتفالات بالمولد النبوي الشريف واصل فريق كورال قصر ثقافة عين حلوان تدريباته على عدد من الأغاني الوطنية والدينية.

وفي المعادي أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي يوم ثقافي لطلاب مدرسةالهلال الأحمر التجريبية بالمعادي الجديدة تضمن مسابقة ثقافية عن "نساء في حياة الرسول، حوار حول معجزات في يوم ميلاد النبي"، وحوار عن أمراض الشتاء وكيفية تجنبها، بجانب حوار عن الأدب المصري القديم وورشة تشكيل شرائح خزفيه تعبيرية عن عناصر الفن الشعبي "البيت النوبي"، كما استضاف بيت ثقافة أبو حشيش قافلة طبية بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمنطقة حدائق القبة.

كما أقام قصر ثقافة منشأة ناصر عرض كتاب خان الخليلي للكاتب نجيب محفوظ ثم اللقاء الأدبي الأسبوعي لنادي الأدب أدار اللقاء سكرتير النادي وتضمن حوار مفتوح مع الأطفال.

وفي حلوان عقد قصر ثقافة حلوان ورشة حكي لقصة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بمناسبة مولده الشريف مع رواد القصر.
loading...

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يضيف الهدف الثالث في مرمى الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

رضوى الشربيني: مقدرش أهز عرش الرجال.. فيديو

الشماريخ تستقبل الأهلي في شوارع رادس قبل مواجهة الترجي .. فيديو

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

فضيحة أمريكية في واقعة منع مراسل CNN من دخول البيت الأبيض

بقير يضيف الهدف الثاني في مرمى الأهلي للترجي التونسي .. فيديو

هجوم ناري من وائل جمعة على الاتحاد الإفريقي قبل مباراة الأهلي والترجي

عالم أزهري: يحرم على المرأة الصلاة والطواف بالنقاب.. فيديو

البحوث الإسلامية توصي بصلاة يحبها الله تعالى

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب
أحمد مهران: انتخابات حزب الوفد مهرجان للنزاهة.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم The Secret Life of Pets 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟