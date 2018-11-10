ورش لذوي الإعاقة والأيتام بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة أمس بفرع ثقافة القاهرة حيث أقام بيت ثقافة المدفعية ورشة رسوم أطفال وورشة طباعة بالاستنسل بعنوان لست وحدك مع أطفال جمعية سندس بمدينة نصر لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الريحانة للأيتام وتستمر لمدة يومين كما أُقيمت مسابقة رسم للعروسة والحصان مع الرواد من الأطفال والطلائع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



كما عقد بيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة ورشة رسم باستخدام الرمال الملونة وذلك مع أطفال دار أيتام نواة الخير .



وفي إطار الاستعداد لاحتفالات بالمولد النبوي الشريف واصل فريق كورال قصر ثقافة عين حلوان تدريباته على عدد من الأغاني الوطنية والدينية.



وفي المعادي أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي يوم ثقافي لطلاب مدرسةالهلال الأحمر التجريبية بالمعادي الجديدة تضمن مسابقة ثقافية عن "نساء في حياة الرسول، حوار حول معجزات في يوم ميلاد النبي"، وحوار عن أمراض الشتاء وكيفية تجنبها، بجانب حوار عن الأدب المصري القديم وورشة تشكيل شرائح خزفيه تعبيرية عن عناصر الفن الشعبي "البيت النوبي"، كما استضاف بيت ثقافة أبو حشيش قافلة طبية بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمنطقة حدائق القبة.



كما أقام قصر ثقافة منشأة ناصر عرض كتاب خان الخليلي للكاتب نجيب محفوظ ثم اللقاء الأدبي الأسبوعي لنادي الأدب أدار اللقاء سكرتير النادي وتضمن حوار مفتوح مع الأطفال.



وفي حلوان عقد قصر ثقافة حلوان ورشة حكي لقصة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بمناسبة مولده الشريف مع رواد القصر.