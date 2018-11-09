كيفية احتساب الزكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، إنه في حال قام الشخص بشراء شقة أو منزل بنية استثمارها والتجارة بها فيجب إخراج الزكاة عنها.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية احتساب زكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط ؟»، أن هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها.



وأضافت: أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفي في الموعد المضروب بينكما، فأخرج زكاة عن ما قبضته من المال إذا بلغ نصابا – أي ما يساوي 85 جراما من الذهب-، وتنتظر حتى تحصل على الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد الحصول عليه.



