ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

كيفية احتساب الزكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:30 م
زكاة عن شقة مباعة
زكاة عن شقة مباعة بالتقسيط
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، إنه في حال قام الشخص بشراء شقة أو منزل بنية استثمارها والتجارة بها فيجب إخراج الزكاة عنها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية احتساب زكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط ؟»، أن هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها.

وأضافت: أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفي في الموعد المضروب بينكما، فأخرج زكاة عن ما قبضته من المال إذا بلغ نصابا – أي ما يساوي 85 جراما من الذهب-، وتنتظر حتى تحصل على الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد الحصول عليه.

loading...

ترشيحاتنا

لاعب الترجي التونسي: أنهينا عقدة الأهلي في رادس

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

مفاجأة من الزمالك لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي

الكهرباء: انقطاع التيار بالمنصورة.. غدا

الترجي التونسي يضيف الهدف الثالث في مرمى الأهلي

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

قتلى وجرحى إثر انفجار بقاعدة عسكرية في تركيا .. فيديو

مفاجآت فى تشكيل الاهلى لمباراة نهائى افريقيا .. جابر ومحسن أساسيان

الترجي يضرب الأهلي بالثاني ويتراجع بعد مرور 60 دقيقة ..فيديو

الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو وصور

مدرب الترجي يجهش في البكاء ويوجه رسالة للجمهور التونسي

سقوط أول حالة وفاة في الكويت بسبب الأمطار والضحية مصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

فيديو

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو
شاهد.. طفل ينفعل على شيماء سيف
موجز الأخبار.. أبو العينين يتسلم نوبل المتوسط وظهور أول مذيع إلكتروني
الترجي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بثلاثية في الأهلي.. فيديو وصور
بقير يضيف الهدف الثاني في مرمى الأهلي للترجي التونسي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟