ختام الأسبوع الثقافي بثقافة بني سويف

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي ببني سويف باحتفالية على المسرح الشتوي بقصر الثقافة وبدأت بافتتاح معرض للفنون التشكيلية بقاعة المعرض للطلاب المشاركين في الأسبوع الثقافي .



وعلى المسرح قدّم الطلاب مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل منها "أحلف بسماها، يا أغلى اسم في الوجود، سلم علي الشهدا اللي معاك، نقابل ناس، أهو دا اللي صار، تمر حنه"، مع إلقاء مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية، ثم توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في ورش الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى.



وعلى الصعيد آخر أقام بيت ثقافة أبو سليم مسابقات وألعاب تريفيهية ضمن نشاط المكتبات بحضور طلاب مدرسة أبو سليم الابتدائية، كما نظمت مكتبة النادي الرياضي ألعاب ذهنية للأطفال ورسم بألالوان الخشب والرصاص.



وفي طنسا بني مالو ناقشت المكتبة الثقافية كتاب "يوميات أطفال ثائر صغير" تأليف أحمد زرزور أدار المناقشة عادل حسن.