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اقتصاد

التايكو يحصد الفضية بالخامس للابتكار

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفي خلاف و مايكل عياد

فاز مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو" التابع لمعهد بحوث البترول، بالميدالية الفضية من أكاديمية البحث العلمي لحصوله على المركز التاني على مستوى " التايكو"، خلال الحفل الختامى لفعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد الدكتور ياسر مصطفي، مدير المعهد أن التكريم أظهر جهود فريق عمل مكتب التايكو وكافة العاملين بالمعهد لإظهار هذا النجاح، مقدما شكره للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتقديره لجهود المعهد وتشجيعه لتقديم أبحاث علمية ونماذج أولية ذات حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

الجدير بالذكر أن مكتب التايكو حصل على جائزتين بمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار العام الماضي.
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