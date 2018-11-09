طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات.. توقف حركة النقل والمواصلات وأعمال الصيد.. وإعلان الطوارئ

طوارئ لسحب مياه الأمطار من شوارع مصيف بلطيم

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية

طقس سيئ وأمطار غزيرة بكفر الشيخ.. وتوقف أعمال الصيد

موجة صقيع وأمطار وثلوج تضرب الغربية.. والمحافظ يعلن الطوارئ



تعرضت عدد من محافظات الجمهورية اليوم الجمعة ، إلى موجة من الطقس السيئ، حيث البرودة الشديدة والصقيع، على بعض المناطق، خاصة المحافظات الساحلية ، ما أدى إلى توقف أعمال الصيد، وحركة المواطنين في الشوارع.



وشهدت محافظة البحيرة، لليوم الثانى على التوالى سقوط أمطار غزيرة حولت الشوارع بالمدن والقرى إلى برك ومستنقعات وخاصة فى المدن الساحلية "رشيد إدكو، كفر الدوار" حيث حاصرت مياه الأمطار المنازل ومنعت المواطنين من الخروج لقضاء احتياجاتهم.



كما تسبب سقوط الأمطار اليوم فى إعاقة حركتى البيع والشراء لدى التجار خاصة وأن اليوم سوق الجمعة بأكثر من مركز ومدينة بدائرة المحافظة، وتسبب عدم الانتهاء من دخول الصرف الصحى بمعظم قرى محافظة البحيرة فى غرق شوارعها فى مياه الأمطار وعلى سبيل المثال لا الحصر غرق شوارع مدينة حوش عيسى وقرية كوم أبو مريم بدائرة المركز مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.



وأعلنت الأجهزة المختصة عن غلق بوغاز رشيد والمعدية وتوقف حركة الصيد والملاحة بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة المواطنين، وتسبب سقوط الأمطار فى انقطاع التيار الكهربائى ببعض قرى محافظة البحيرة لساعات طويلة.



وأعلن اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.



وطالب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع كل المراكز والمديريات لرفع تجمعات وتراكمات المياه.



وأغرقت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة؛ بعد أن تراكمت بها، وأدت إلى إحداث شلل مروري.



وتجمعت المياه في ما يشبه البحيرات بمناطق "لوران والعجمي وزيزنيا وشارع جمال عبد الناصر"، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سياراتها لشفطها.



من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية على أجهزة المحافظة المختصة، ضرورة التزام كل جهة بدورها المحدد في هذا الشأن، وأن تكون على أتم استعداداتها، وفي حالة استنفار تام على مدار الساعة؛ لمواجهة أي احتمالات طارئة خلال النوة الحالية، مشددا على تواجد رؤساء الأحياء والمسئولين بشركة الصرف الصحي في الشارع.



ووجه بانتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، والتركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، مؤكدا عدم سماحه بأي تقصير أو تهاون من أي جهة.



وكلف المحافظ، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وأكد أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم؛ للتعامل مع أي أزمة، حيث تستقبل كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



كما تعرضت محافظة كفر الشيخ ، اليوم، إلى موجة من الطقس السيء، حيث البرودة الشديدة والصقيع، على بعض المناطق، مثل مراكز ومدن بيلا والحامول، ودسوق، وسقوط الأمطار بغزارة شديدة خاصة في مراكز بلطيم ومطوبس.



وتسببت حالة الطقس السيئة في توقف أعمال الصيد، وامتناع الصيادين عن النزول بمراكبهم لممارسة أنشطة الصيد، خوفًا من انقلاب مراكبهم في عرض البحر، وحفاظًا على حياتهم، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.



واضطر سائقو المركبات والسيارات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظة كفر الشيخ ومحافظات دمياط والبحيرة والإسكندرية إلى تقليل سرعات المركبات على الطريق خشية وقوع حوادث على هذا الطريق الحيوي.



كما أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، عن رفع حاله الطوارئ والتأهب على مستوي قطاعات مديريات ومجالس المدن والأحياء، فضلا عن تدشين وحدة ربط بين غرف العمليات والطوارئ تزامنا مع موجة الطقس السيئ.



وأشار محافظ الغربية، في بيان، إلى أنه تم التنسيق بين الجهات التنفيذية والإدارات المحلية مع مسئولي الوحدات المحلية سعيا فى الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه المتراكمة بشوارع المناطق السكنية ورفع المياه المتراكمة على مستوي أنفاق المحافظة بشكل دوري.



كما أصيبت حركة النقل والمواصلات بين المراكز والمدن بحالة من الشلل نتيجة موجة من الضباب والشبوره المائية على الطرق الفرعية الواصله بين مراكز "طنطا – المحلة" و" سمنود – زفتي" و"بسيون – كفرالزيات" و"قطور – طنطا" و"زفتي – السنطة".



