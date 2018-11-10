وزير التعليم يناقش الخبرات والتجارب الدولية في استخدام سايفال اليوم

ينظم اليوم السبت القائمين على بنك المعرفة المصرى، لقاء مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى، وذلك لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية و المحليه في استخدام سايفال في البحث العلمي.
ومن المقرر أن يحضر هذا اللقاء ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن "سايفال" وهو يعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الباحثين ومتخذى القرار المصرى، في النهوض بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية، وصياغة الخطط المثلى لتحليل وتطوير آداء البحث العلمي ، وقد تم توفيره لمعظم الجامعات و المراكز البحثية المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري.