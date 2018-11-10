اليوم.. التموين تستقبل تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة

تستقبل المكاتب والمديريات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي مستوي المحافظات، اليوم " السبت"، تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة بعد انتهاء المهلة التي اعطاها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لمن تخلفوا عن تحديث بطاقاتهم التموينية.



وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصليحي وزير التموين، وجه المكاتب بتسجيل التظلمات علي السيستم داخل المكاتب التابعة وإعطاء المواطنين إيصالا بالتسجيل.



تقوم وزارة التموين حاليا بحصر المواليد التي تم اضافتهم بعد البيانات المحدثة مؤخرا بعد انتهاء مهلة تحديث البطاقات التموينية.



