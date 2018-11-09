شركة أسوان: مياه قرية المنصورية سليمة 100%

انتهت شركة مياه الشرب في أسوان من حل مشكلة قرية المنصورية في مركز دراو غرب المحافظة، بعد شكوى الأهالى من اندفاع ترسيبات النيل إلى محطة المياه المغذية للقرية.



وأكد رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة في أسوان، أنه تم مد خط تغذية محطة المنصورية بطول 120 مترا إلى داخل نهر النيل، لضمان القضاء على مشكلات السدة الشتوية ومشكلات المياه بها والتى تسببت على مدار الساعات القليلة الماضية فى شكوى الأهالى من اندفاع ترسيبات النيل إلى محطة المياه المغذية للقرية نظرا لانخفاض بعض مناسيب النيل في هذه المنطقة نظرا لتنفيذ وزارة الرى مشروعات السدة الشتوية.



من جهته، نفى المهندس عادل وهيب رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بكوم أمبو، واقعة تلوث مياه النيل التى يتم سحبها من مأخذ المنصورية، مؤكدا أن المياه سليمة 100%.