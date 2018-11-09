لجنة انتخابات عليا الوفد تهدد بالانسحاب لعدم تحديد مكان الفرز

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد انها تعطى مهلة لمدة نصف ساعة لتحديد مكان فرز أصوات الناخبين واما سيتم فرز أصوات الناخبين فى المكان الآمن المتفق عليه داخل جريدة الوفد او فى حالة عدم تحديد مكان الفرز المحدد تعلن اللجنة تسليم صناديق الفرز لحزب الوفد وتعلن انسحابها من الإشراف على العملية الانتخابية.



ولم يستقر حتى الآن أنصار المرشحين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد حول مكان فرز أصوات الناخبين، حيث يتم التشاور الان حول فرز الأصوات فى نفس مكان اللجان الانتخابية او فرزها داخل جريدة الوفد، ويأتى ذلك بعد مرور ساعتين على إغلاق باب التصويت فى الانتخابات فى الثامنة مساءا.



وكانت قد حدثت مشادات بين أنصار المرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بسبب مكان فرز أصوات حيث راى البعض ان يتم الفرز داخل اللجان نفسها وراى البعض الاخر ان يتم الفرز فى مكان اخر مغلق، حيث اعترض بعض أنصار المرشحين وردد هتافات باطل باطل الامر الذى اثار حفيظة محمد أرنب مرشح سكرتارية الهيئة الوفدية وردد عيب عيب ليردد الوفديين هتافات " عاش الوفد ضمير الأمة".



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



كان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.