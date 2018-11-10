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متحف بدر بالفرافرة.. فن إبداعي يجسد حياة الواحة القديمة.. الرمال الملونة الأساس فى رسوماته.. ومنحوتاته من جذوع النخيل.. ومديره: يحافظ على التقاليد والموروثات الأصلية للأهالي القدامى

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
متحف بدر بالفرافرة
متحف بدر بالفرافرة
منصور أبو العلمين
  • متحف بدر بواحة الفرافرة يعد فريدًا من نوعه ويجسد عددا من الشخصيات بالطمى
  • يصور قصر الفرافرة القديم الذى يحاول أهالي الواحة حاليا الحفاظ عليه
  • يحظى بزيارات عديدة من مختلف الجنسيات على مستوى العالم

يعتبر متحف بدر بواحة الفرافرة فريدًا من نوعه من حيث الخامات البيئية التي اشتهرت بها رسوماته، والتي تعبر عن الطبيعة والواقع الفعلي للحياة اليومية.

وقرر الفنان بدر عبد الغني أن يبني متحفه ويشيده على نفقته الخاصة، ليجسد ويحافظ على بيئة وتراث الفرافرة الأصلية، التي أوشكت على الاندثار، ويعبر عن مدى حبه وارتباطه بموطنه الأصلي "الفرافرة"، ورغم أنه عاش لفترة فى إيطاليا، فإنه ظل يحلم بأن يكون له متحفه الخاص فى بلدته الفرافرة.

اختار عبد الغنى موقعًا يمتلكه فى أرض الفرافرة، ليقيم عليه متحفا خاصا، يجسد البيئة الأصلية للواحة، واختار أن تكون رسوماته وتماثيله من المواد البيئية، فهو لا يستخدم إلا الرمال الملونة «الصحراء البيضاء»، التى تقع فى الواحة، لتكون هى الأساس فى رسوماته، أما منحوتاته فهى من جذوع النخيل التي تتميز بها أى واحة فى مصر، بجانب استخدام الطمى.

وقال الفنان إن المتحف يجسد صورة لقصر الفرافرة القديم الذى يحاول أهالي الواحة حاليا الحفاظ على ما تبقى منه، ويرى الزائر عند دخوله المتحف تجسيدًا لعدد من الشخصيات بالطمى، وهم يلعبون «السيجة» – إحدى الألعاب الريفية الشهيرة – وفى اللوحة نفسها أحد الرجال وهو يستلقى على «دكة» وآخر يشرب «الجوزة» الشعبية، وبمجرد أن تلتفت خلفك تجد هذا التجسيد فى صورة فوتوغرافية، تجسيدًا لآخر جيل من أهل الواحة الأصليين الذين كانوا يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم.

وأضاف أنه أراد أن يحافظ على التقاليد والموروثات الأصلية لأهالي الفرافرة القدامى، حيث كانوا يتجمعون كل يوم ليلعبوا ويتسامروا أمام بيوت الواحة القديمة.

وأوضح أنه جمع بعض المنحوتات من جذوع النخيل التى تجسد الأحزان والعويل وقت الجنائز وأطلق عليها "حجرة الأحزان"، وهى الحجرة الوحيدة التي وصفها بأنها الأحب والأقرب إلى قلبه.

يذكر أن متحف بدر البيئي يجسد جميع العادات والموروثات لأهالي الفرافرة القديمة، ويحظى بزيارات عديدة من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.
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