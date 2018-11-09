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توفيق عكاشة يتذكر أطلال مسلسل سر الأرض.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، قامت بإنتاج تجربة الإرشاد الزراعي الدرامي في عام 1994، للمخرج التلفزيوني الراحل أحمد بدر الدين.

وأوضح عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن وزارة الزراعة أطلقت مجموعة من الحلقات التعليمية والإرشادية المسماة "سر الأرض"، والتي لاقت نجاحا باهرا.

وأشار الإعلامي، إلى أن الحلقات التعليمة تركت أثرا كبيرا داخل الفلاحيين المصريين؛ حيث ساعدتهم في فهم مجموعة من العادات الصحيحة للفِلاحة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في الزراعة، مؤكدا أن كاتب الحلقات، استعمل طريقة قريبة لقلوب وعقول الفلاحين.
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