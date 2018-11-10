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اقتصاد

التخطيط: ميكنة بيانات المواليد والوفيات تدعم الخريطة الصحية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:30 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن توجه الوزارة لميكنة قواعد بيانات المواليد والوفيات علي مستوي الجمهورية، من شأنه توفير موارد معلوماتية حقيقية لمتخذي القرار.

أضافت " السعيد" في تصريحات لها، أنه يمكن استخدام تلك البيانات في دعم الخريطة الصحية علي مستوي المحافظات وتحديد أسباب المؤدية للوفاة سواء عن طريق الأمراض وطرق علاجها أو الناتجة عن حوادث الطرق .

وأشارت " السعيد" إلي أن تلك المعلومات توضح إمكانية حصر المستبعدين من البطاقات التموينية مما يعني ترشيد الإنفاق العام وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال تنقية البيانات الخاصة به واستحداثها.
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