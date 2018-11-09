محام يطالب بحل فيسبوك وجوجل.. والسبب غريب

طالب أستاذ القانون الكولومبي، "تيم وو" الذي صاغ مصطلح "حياد الشبكة" من الحكومة الأمريكية حل شركات "Facebook وGoogle وAmazon" قبل أن يتولوا الاقتصاد بأكمله.



وقال "تيم" إن عمالقة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي ينافسون المنصات الاقتصادية الكبرى ويكتسبون المزيد والمزيد من الشركات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح "تيم" أن الطريقة الوحيدة للسيطرة عليها هي مقاضاتهم لخرق قوانين مكافحة الاحتكار في محاولة لخلق منافسة أكثر عدلًا، وأن تنظم قوانين مكافحة الاحتكار سلوك الشركات التجارية للحفاظ على احتكارها الصادق والنزيه.



أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"أمازون" و"جوجل" تؤثر في كل مجالات حياتنا اليومية تقريبًا من سياساتنا إلى الخصوصية، كما أضاف أن فيسبوك يجب أن يكون أول من يرحل لأن الشبكة الاجتماعية أصبحت هائلة، وأصبحت محصورة في فضائح الخصوصية، مضيفًا إلى أن "فيسبوك" يخرج كمية هائلة من البيانات الخاصة، ويتعامل مع المعلنين بطريقة غير منضبطة، ويشوه السياسة، وأصبح مكانا يجتمع فيه المتطرفون.