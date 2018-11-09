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رياضة

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
نور عادل
هاجم وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة؛ بسبب عدم مساندتهم للفريق الأحمر في أزمته مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة، إن الأهلي خسر اللقب الإفريقي من مصر وليس من تونس؛ وذلك بسبب عدم مساندة الاتحاد المصري له في أزمته مع الـ"كاف".

وأوضح أن الاتحاد المصري لم يساند الأهلي في أزمته مع الـ كاف، مثلما فعل الاتحاد التونسي خلال الأسبوع الماضي".

واستطرد أن الأهلي هُزِمَ عندما لم يستطع أن يؤثر اعلاميًا واداريًا من اتحاد الكرة على قرارات الاتحاد الإفريقي التي صدرت خلال الأسبوع الماضي.

وتوج فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ذهابًا وايابًا.
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