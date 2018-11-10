السلحفاة الزرقاء تعاني .. الإهمال يسيطر على ترام الرمل بالإسكندرية.. يخدم 180 ألف راكب يوميا والحوادث مشهد متكرر.. وينتظر تطويره بتكلفه 7 مليارات جنيه

استمرار مسلسل الحوادث بترام الرمل بالإسكندرية

تستعد المحافظة لتنفيذ أكبر مشروع لتطويره بتكلفة 7 مليارات جنيه مصرى

الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع 2019 وبدء التنفيذ 2020

حل مشكلة التقاطعات المرورية على طول المسار الذي يحتوى على 37 مزلقانا





"السلحفاة الزرقاء"، هو الاسم الذي يطلقه السكندريون على الترام الأزرق-خط الرمل-والذي رغم البطء الشديد إلا أنه المفضل لدى الكثير من السكندريين لكونه وسيلة المواصلات الأكثر أمانا، ولكن هذا الوضع لم يعد كذلك خلال السنوات الماضية والذي أصبح يشهد حادثا مؤلما بين الحين والآخر بشكل غير مسبوق.





ترام الرمل يقطع الاسكندرية طوليا ويصل بين وسط المدينة وشرقها ويخدم نحو 180 ألف راكب يوميا بمعدل 27 ألف راكب فى الساعة.





تأتي الحالة المزرية التي وصلت إليها الخدمة في هذا المرفق الحيوي في الوقت الذي تستعد فيه محافظة الإسكندرية لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير ترام الرمل منذ نشأته، في إطار تحسين منظومة النقل بها، وحل الأزمة المرورية، بتكلفة 360 مليون يورو أى 7 مليارات جنيه مصرى، والانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع 2019 وبدء التنفيذ 2020.





وخلال العام الجاري شهد الترام الأزرق العديد من الحوادث ترصد "صدى البلد" والتي كان أخرها أمس الخميس عندما قام شاب بفتح خط التحويلة في ظل غياب الفني المختص مما تسبب في خروج عربة ترام عن القضبان بمحطة ترام سبورتنج قبل أن يتم القبض عليه وتسليمه للشرطة، مما أدى لحدوث تلفيات محدودة بالترام وعامود شبكة الكهرباء، وذلك دون أي حدوث إصابات.





وفي يوم 17 اكتوبر الماضي توقفت حركة الترام بشكل مل لمدة 3 ساعات عقب اصطدام ترام الرمل بسيارة ملكي عند مزلقان محطة ترام الشبان المسلمين بمنطقة الشاطبي، حيث أدى ذلك لسقوط عامود شبكة الكهرباء المغذية للترام بمزلقان محطة ترام الشبان المسلمين، وتحطم السيارة واحتجاز سيدة بداخلها وارتباك حركة المرور بوسط المدينة.





وفي 25 يوليو..لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها أسفل عجلات ترام الرمل وذلك أثناء نزولها بمحطة جناكليس شرقي الإسكندرية، بسبب نسيان سائق الترام إغلاق الباب قبل الانطلاق به.





وفي 2 فبراير..نشب حريق محدود في إحدى عربات ترام الرمل، بمحطة سبورتنج شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير علي حركة الترام.ورجح اللواء خالد عليوة في تصريح وقتها أن يكون الحريق نتج عن سقوط جسم مشتعل أعلى الترام.





من جانبه قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن هناك مشروعا يتم العمل عليه لتطوير وتجديد مرفق ترام الرمل كمترو حضري، وذلك بقرض ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والذي يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة التقاطعات المرورية على طول المسار الحالي الذي يحتوى على 37 مزلقانا.



