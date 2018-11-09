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رياضة

مدرب الترجي يجهش في البكاء ويوجه رسالة للجمهور التونسي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال معين الشعلالي المدير الفني لفريق الترجي التونسي، إن فريقه هو الأفضل وحقق الفوز ببراعة على المارد الأحمر في ظروف صعبة جدا، وخصوصا بعد النتيجة السلبية في مباراة الذهاب.

وأضاف الشعلالي خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة مجهشًا في البكاء، أنه يريد من الجمهور مساندة الفريق في جميع مبارياته القادمة محليا ودوليا، حيث أن الإدارة الفنية للترجي تفعل كل ما بوسعها لتحقيق بطولات لإسعاد الجمهور.

جدير بالذكر أن، الترجي تغلب على الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.
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