هبة الأباصيري: المصريون ينفقون 10 مليارات جنيه على الدجل والسحر

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن المصريين ينفقون حوالي 10 مليارات جنيه سنويا على "الدجل، السحر، وقراءة الفنجان" وغيرها من أمور الشعوذة، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من المصريين الذين يلجئون للمشعوذين من مختلف الطبقات، بداية من الفقراء والطبقات الكادحة حتى الأثرياء وأصحاب القصور.



وأوضحت خلال تقديمها برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك شرائح جديدة من المثقفين من "الأطباء، والأساتذة، والشخصيات العامة"، بدأت في دق أبواب المشعوذين وقارئي الكف.



وأشارت الباصيري إلى أن الأموال الطائلة التي تنفق على الدجل والسحر، تحتاجها المستشفيات والمدارس المصرية التي تقوم عليها البلدان.