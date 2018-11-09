ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بكاء وعويل في غرف خلع ملابس الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
نور عادل
دخل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في نوبة بكاء شديدة وذلك عقب تعرضهم للخسارة على يد فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف دون رد في الملعب الأولمبي برادس.

وسيطرت علامات الندم والحسرة على لاعبي الفريق الأهلي، وذلك بسبب فقدان اللقب الأفريقي، الذي كانوا يمنون انفسهم به خاصة وان مباراة الذهاب كان الفريق قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوج فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ذهابًا وايابًا.
loading...

ترشيحاتنا

نائب رئيس لجنة الحكام يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة اليوم أمام الترجي

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

مسجد منصور حمادة بأسوان يعرض صورة الشهيد مينا سمير

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يستحق الفوز ببطولة إفريقيا ومبروك للترجي

لقطة المباراة .. صلاح محسن باكيا والخطيب يواسيه على منصة التتويج

شاهد.. طفل ينفعل على شيماء سيف

نبيل الحلفاوي عن هزيمة الأهلي أمام الترجي: خسارة مستحقة وعلينا تقبلها

لاعب الترجي التونسي: أنهينا عقدة الأهلي في رادس

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور

صاحب هدفي الترجي: ظلمنا في القاهرة.. وردنا بـ رادس كان قويا

بهذه الطريقة شجعت جماهير الزمالك الأهلي في نهائي أفريقيا.. أنا وابن عمي على الغريب

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

فيديو

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو
شاهد.. طفل ينفعل على شيماء سيف
موجز الأخبار.. أبو العينين يتسلم نوبل المتوسط وظهور أول مذيع إلكتروني
الترجي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بثلاثية في الأهلي.. فيديو وصور
بقير يضيف الهدف الثاني في مرمى الأهلي للترجي التونسي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟