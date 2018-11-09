بكاء وعويل في غرف خلع ملابس الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

دخل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في نوبة بكاء شديدة وذلك عقب تعرضهم للخسارة على يد فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف دون رد في الملعب الأولمبي برادس.



وسيطرت علامات الندم والحسرة على لاعبي الفريق الأهلي، وذلك بسبب فقدان اللقب الأفريقي، الذي كانوا يمنون انفسهم به خاصة وان مباراة الذهاب كان الفريق قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتوج فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ذهابًا وايابًا.