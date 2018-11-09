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رياضة

لاعب الترجي التونسي: أنهينا عقدة الأهلي في رادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:13 م
محمد علي لاعب الترجي
محمد علي لاعب الترجي التونسي
حسن العمدة
عبر محمد علي لاعب الترجي التونسي، عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي للمرة الثالثة فى تاريخه.

وقال علي، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، الحمد لله على الأداء الذي قدمناه أمام الأهلي وكنا على قدر المسؤولية واللاعبون كانوا رجالا والفضل يعود للجهاز الفني والجماهير التي كانت تؤازر الفريق اليوم فى ملعب رادس.

واختتم محمد علي، تصريحاته لقد نجحنا في كسر عقده النادي الأهلي في رادس.


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