أمطار غزيرة تضرب المنطقة العربية.. وفاة 7 أشخاص على الأقل في الأردن ..غرق مواطن مصري في سيول الكويت.. استقالة وزير الأشغال العامة الكويتي عقب الأزمة.. والسعودية تحذر المقيمين بالرياض

وفاة 7 اشخاص على الأقل نتيجة أمطار الأردن





استقالة وزير الأشغال العامة الكويتي بسبب أزمة السيول





السعودية تحذر المقيمين بالرياض وتطالبهم بالبقاء في منازلهم





شهد الوطن العربي أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات مدمرة ضربت الأردن، والكويت والمملكة العربية السعودية، ما أدى لحالة من الاستنفار بتلك الدول لمواجهة أزمة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.





ففي الأردن، لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء السيول التي ضربت منطقتي ضبعة ومادبا، وطلبت السلطات الأردنية من سكان المناطق المنخفضة المهددة بالسيول إخلاء منازلهم، كما أغلقت السلطات الطريق الصحراوي الرابط بين شمال وجنوب الأردن بسبب هطول الأمطار واجتياح مياه السيول للطريق في منطقة ضبعة جنوب الأردن.





وقالت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات الإنقاذ في أكثر من منطقة بالبلاد، وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، مسئوليتها عن "فاجعة" السيول التي ضربت البلاد أواخر الشهر، والتي جرفت حافلة مدرسية في منطقة على ضفاف البحر الميت، ما أدى إلى وفاة 21 شخصا، أغلبهم من الأطفال، وأكدت وسائل إعلامية أن فيضان سد الوالة جنوب البلاد بدأ بأكثر من 120 مترا مكعبا في الثانية.





وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تفعيل خطة الطوارئ عقب استقبالها 278 حالة إصابة، نتيجة الطقس السيئ الذى تتعرض له الكويت، وسجلت البلاد أول حالة وفاة جراء الأمطار وكان الضحية مواطن مصري غرق نتيجة السيول.





وقال مراقب خدمات الإسعاف بوزارة الصحة الكويتية إن أغلب الحالات التى تم استقبالها "ربو، قلب، حوادث طرق" وجرى التعامل الفوري معها، فيما تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشئون البلدية الكويتي المهندس حسام الروم، باستقالته من منصبه على خلفية تحمله مسئولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت.





وقالت وكالة الانباء الكويتية، إن الرومي أعرب في استقالته عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها الكويت.





ونقلت الوكالة عن الوزير المستقيل قوله "يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الاضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل، والحرص على المال العام، ومكافحة مظاهر الفساد، ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء، تحت قيادة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والتزاما بتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".





وحذرت وزارة الداخلية الكويتة المواطنين من سوء الأحوال الجوية مطالبة إياهم بالبقاء في منازلهم، ما لم تستدعي الضرورة ذلك، نظرا إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية





وأوضحت أن رجال الأمن يعملون، بالتعاون مع رجال وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية على فتح الطرق المغلقة بسبب تجمعات مياه الأمطار، داعية قائدي السيارات إلى التعاون مع رجال المرور لتيسير الحركة المرورية، والالتزام بقواعد المرور، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية.





كما أعلن الجيش والحرس الوطني الكويتيان، مساهماتهما في معالجة آثار تجمعات الأمطار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت حاليا، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن فرق قوة الواجب "غيث"، وبالتنسيق مع الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، تعمل في موقع مستشفى الفروانية، ومستشفى العدان، وجسر الأحمدي، ومنطقة المنقف، على إزالة تجمعات المياه بسبب الأمطار التي تشهدها الكويت.





وفي المملكة العربية السعودية، ضربت أمطار غزيرة العاصمة الرياض وعددا من المناطق، وقالت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بلغ ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤ ولم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.





ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي الجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي - القويعية - ساجر - جلال - ثادق- حريملاء - الحائر - المجمعة- شقراء - رماح-خريص- والأجزاء المجاور لها.





كما دعا إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.



