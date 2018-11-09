رئيس اتحاد الكرة التونسي: الترجي كان للأهلي بالمرصاد

أكد وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أن الكرة المصرية تمثلت بشكل كبير في النادي الأهلي، حيث أنه فريق مميز وذو عقلية احترافية عالية، ولكن الترجي كان له بالمرصاد.



وأضاف الجريء، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن تواجد الترجي في كأس العالم للأندية في هذه النسخة هذا العام؛ يفتح الأمل مرة أخرى للتويج بالبطولات العالمية، مما يجعلنا فخورين بما نقدمه في مجال كرة القدم خلال الفترة الحالية.



وتوِّج الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي؛ بعد الفوز عليه في مباراة الإياب، اليوم، بثلاثية نظيفة.