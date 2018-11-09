شاب جنوب إفريقي: مشاركتي في منتدى شباب العالم تجربة ملهمة.. صور

قال عبيد الله فضل الليحي، "شاب من جنوب إفريقيا"، إن مشاركته في منتدى شباب العالم الذي تم تنظيمه في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة ما بين 3-6 نوفمبر الجاري، كانت تجربة ملهمة له.



وأضاف الليحي، أن أبرز ما ميز تجربته في منتدى شباب العالم هو لقاؤه والتحاور مع الكثير من الشباب من المناطق العربية والإفريقية، منذ أن تم اختياره للمشاركة كمتحدث في نموذج قمة إفريقيا العربية، لتمثيل بلده جنوب إفريقيا.



وأكد الشاب البالغ من العمر 24 عاما أن الأمر كان رائعا، خصوصا الحوار الذي دار بين الشباب الأجنبي والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقائه حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، في الجلسة الختامية للمنتدى.



وتابع أن مشاركته في منتدى شباب العالم أتاحت له خبرات جديدة ورفعت من ثقته في نفسه ودفعته لأن يكون أكثر نشاطا لخلق تغيير اجتماعي، كما أتاحت له دراسة القضايا الإقليمية التي تؤثر على المناطق العربية والأفريقية بشكل أفضل بالإضافة إلى بعض حلولها.



وعن شعوره بالأمان في مصر، قال الشاب الجنوب إفريقي الذي يدرس في درجة الماجستير في الدراسات التنموية: لقد شعرت بأمان بالتأكيد في مصر، ولم يكن هناك داع للقلق؛ لأنني أعرف مدى كفاءة القوات المسلحة المصرية في استئصال جذور الإرهاب، لذا فإن وجود القوات المسلحة يجعلني أفكر وأتمنى أن أحيي القوات المسلحة لمصر».