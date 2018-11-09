شاهد.. طفل ينفعل على شيماء سيف

انفعل الطفل أحمد محمد، على الفنانة شيماء سيف، خلال إحدى فقرات برنامج "ميس اندرستاند" المذاع على قناة "أون إي".



ونفذت «شيماء سيف» مقلبا في الطفل «أحمد»، بتغيير والدته بسيدة أخرى، وتحاول إقناعه بأن الأخيرة هي والدته.



وتعجب الطفل «أحمد» ورفض المغادرة مع السيدة التي تدعي أنها والدته، إلى أن رأى والدته، ثم انفعل على «شيماء سيف»، قائلا:" في إيه .. مين دي.. أنا مش همشي معاها".



وبرنامج «ميس اندرستاند»، هو أول برنامج مقالب فى الاطفال، وتقدمه النجمة شيماء سيف، في التاسعة من مساء كل يوم جمعة.