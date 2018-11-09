وائل جسار يبدع في الليلة التاسعة من الموسيقى العربية.. صور

أبدع النجم اللبناني "وائل جسار" في الليلة التاسعة ضمن فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".



صعد "جسار "الى خشبة المسرح على أنغام اغنية "بحبك يا مصر" بقيادة المايسترو "عادل عايش"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، وقدم خلال الحفل عدة أغان من التى اشتهر بها ومنها "غريبة الناس، بتوحشيني، مشيت خلاص، مليون أحبك، جرح الماضي، حكاية واحدة، خليني ذكري"، وسط تصفيق حار من الحضور.



يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري، ويضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنانا وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".