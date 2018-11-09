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رياضة

نجم الترجي يكشف أسباب الفوز على الأهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
صرح خليل شمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، بأن الفوز على الأهلي الليلة، كان صعبا، ولكن مذاقه رائع؛ حيث أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم لكي يسعدوا الجماهير.

وأضاف شمام، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن ملخص ما حدث في المباراة، وأسباب فوز الترجي على المارد الأحمر؛ أن الترجي أصر على الفوز، وناله، وتوج باللقب، وهذا ما كان يريده الجمهور التونسي.

وتوِّج الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي؛ بعد الفوز عليه في مباراة الإياب، اليوم، بثلاثية نظيفة.
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